Akçaabat ilçesindeki Akçakale Limanı’na bağlı bulunan 2 ahşap tekne, su alarak battı. Batan teknelerin sudan çıkartılması için çalışma başlatıldı. Suyun içindeki tekneler dalgıç tarafından halatlarla bağlandıktan sonra vinç yardımıyla sudan çıkartıldı.
Trabzon’da kar iki tekneyi batırdı
11.02.2020 - 11:32 | Son Güncelleme: 11.02.2020 - 11:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzon’un Akçaabat ilçesindeki Akçakale Limanı’nda bulunan 2 tekne yağan karın ağırlığını kaldıramayarak battı.
Kaynak: İHA
Etiketler : trabzon,batan gemiler,
680650 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/680650.aspx
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