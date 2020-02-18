Kentte olumsuz hava koşulları hayatı etkiliyor. Önceki gün yağan kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 102 köy yolunda çalışma başlatan il özel idaresi ekipleri, 21 köy yolunu yeniden ulaşıma açtı. Ekipler, kapalı 81 köy yolunda çalışmalarını sürdürüyor.
Muş’ta 21 köy yolu ulaşıma açıldı
18.02.2020 - 12:13 | Son Güncelleme: 18.02.2020 - 12:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muş’ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 102 köy yolundan 21’i açıldı
Etiketler : Muş,
682192 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/682192.aspx
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