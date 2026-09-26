Tekirdağ Sahili’nde nefes borusuna şeker kaçması sonucu nefes almakta güçlük çeken vatandaşa, zabıtalar müdahale etti.

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Dün saat 15.00 sıralarında Tekirdağ Sahili’nde bir vatandaşın nefes borusuna şeker kaçtı. Bir anda nefes almakta güçlük çekmeye başlayan vatandaşın yardımına Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri koştu.

Vatandaşın nefes almakta zorlandığını fark eden zabıta ekipleri, vakit kaybetmeden müdahalede bulundu. Daha önce ilk yardım eğitimi alan ekipler, eğitimlerde öğrendikleri doğru müdahale yöntemlerini uyguladı.

Zabıtaların müdahalesi hayat kurtardı! Sahilde korku dolu anlar

Nefes almakta güçlük çeken vatandaşın çevresinde kısa süreli panik yaşanırken, zabıta ekiplerinin müdahalesiyle vatandaşın nefes yolu açıldı. Ekiplerin müdahalesi sonucunda vatandaş yeniden rahat şekilde nefes almaya başladı. Yaşanan olay, acil durumlarda ilk yardım eğitiminin önemini bir kez daha ortaya koydu. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından personele yönelik verilen ilk yardım eğitimlerinin, görev sırasında olduğu kadar günlük yaşamda karşılaşılabilecek acil durumlarda da hayati önem taşıdığı belirtildi.

Zabıtaların müdahalesi hayat kurtardı! Sahilde korku dolu anlar

Zabıta ekiplerinin eğitimli ve bilinçli müdahalesi sayesinde bir vatandaşın daha hayata tutunmasını sağlayan olay, "Bilinçli ilk yardım hayat kurtarır" sözünü bir kez daha gözler önüne serdi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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