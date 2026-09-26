Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Yaşam

20 metrekarelik atölyeden dünya pazarına taşındılar: Avrupa'ya da gönderiyorlar Afrika'ya da

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
20 metrekarelik atölyeden dünya pazarına taşındılar: Avrupa'ya da gönderiyorlar Afrika'ya da
Başlık Resmi 20 metrekarelik atölyeden dünya pazarına taşındılar: Avrupaya da gönderiyorlar Afrikaya da

Konya'da 1963 yılında 20 metrekarelik atölyede el işçiliğiyle kunduracılığa başlayan İsa Çelik'in oğlu ve torunu; işletmeyi büyüterek Avrupa, Afrika ve Orta Doğu ülkelerine ihracat yapar hale geldi.

Kaydet
|

Konya'da tarihi Kapu Cami çevresindeki 20 metrekarelik kunduracı dükkanında 1963 yılında el işçiliğiyle mesleğe başlayan İsa Çelik (73), zamanla işlerini oğlu Osman Çelik'e (46) bıraktı.

İş yerini Eski Sanayi Sitesi'ne taşıyan Osman Çelik ise bir taraftan el emeğini devam ettirdi, bir taraftan da otomasyon sistemine geçerek işleri büyüttü.

GÜNDE BİN ÇİFT ÜRETİYORLAR

Bugün Aykent Sanayiciler Sitesi'nde 680 metrekarelik üretim alanında faaliyet gösteren firma, günlük 1000 çift ayakkabı ve sandalet üretim kapasitesine ulaştı. Yeni nesil lazer deri kesim makinelerini kullanabilen torun Görkem Çelik'in (22) de işleyişe katılmasıyla firma, ihracat yapacak seviyeye ulaştı.

Firma bugün Avrupa, Afrika ve Orta Doğu ülkelerine ihracat gerçekleştiriyor.

"TEKNOLOJİYLE İŞLER DAHA DA İYİYE GİTTİ"

Mesleğe 1963 yılında el işçiliğiyle adım atan İsa Çelik, kunduracılığın geçmiş dönemlerde tamamen el emeğiyle yapıldığını anlattı.

Geçmişte çalışma şartlarının zor olmasına rağmen insanlarda güçlü bir iş öğrenme gayreti olduğunu ifade eden Çelik, "O yıllarda el işçiliği nedeniyle yüksek miktarda üretim yapılamıyordu. Konya'nın içinden müşteri ne geldiyse o yapılırdı. Şimdi şartlar çok değişti. İşler teknolojiyle iyiye gitti. Bugün bizim zamanımızda çıkan işten daha iyi işler çıkıyor. Yeni makinelerin yaptığı işlerle el işi bir olmuyor. Şimdi daha da düzgün ve daha çok iş çıkıyor." diye konuştu.

20 metrekarelik atölyeden dünya pazarına taşındılar: Avrupaya da gönderiyorlar Afrikaya da
Başlık Resmi20 metrekarelik atölyeden dünya pazarına taşındılar: Avrupaya da gönderiyorlar Afrikaya da

İkinci kuşak işletmeci Osman Çelik ise el işçiliğinin halen devam ettiğini, bunun yanında otomatik kesim makineleri, bıçaklı kesim makineleri, sıcak soğuk tünelleri kullanmaya başladıklarını belirtti.

Geçmişte el işçiliğine dayanan üretim ile bugün otomasyon sistemleriyle gerçekleştirilen üretim arasındaki farkın oldukça büyük olduğunu dile getiren Çelik, "Eskiden tamamen kara düzen çalışılıyordu. Bir atölyede günde 8 çift, 6 çift ürün çıkıyor, daha ileriye gidilemiyordu ama bugün bir tane atölyede günlük 1000 çift, bazı atölyelerde 10 bin çifte kadar üretim yapılabiliyor." ifadelerini kullandı.

"RUSYA GİBİ SOĞUK BİR ÜLKEYE SANDALET GÖNDERİYORUZ"

Çelik, sanayi altyapısı ve teknolojik imkanların gelişmesiyle ihracat yapmaya da başladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Avrupa ülkeleri Letonya, Litvanya ve Almanya'ya ihracat yapıyoruz. Ürettiğimiz sandaletlerin bir bölümü de Afrika ülkelerine ihraç ediliyor. Somali, Kenya, Cibuti ile başlayan ihracat, Lübnan, Arabistan gibi ülkelere de yayıldı. Rusya gibi soğuk bir ülkeye sandalet gönderiyoruz. Nerelerde giyiyorlar bilmiyoruz ama satış yapıyoruz. İran ve Irak da çalıştığımız ülkeler arasında."

Torun Görkem Çelik de kendisini geliştirerek işleyişe katkıda bulunmak istediğini dile getirdi.

İnsanların varlık sahibi olmak istemesinin son derece doğal olduğunu anlatan Çelik, "Tabii ki bu oturduğumuz yerden, bilgisayar başında oynadığımız oyunlarla olmuyor. Ben de yeni nesil iş makinelerinin kullanımına yönelik kendimi geliştirdim. İşleyişi hızlandıran bazı makineleri kullanıyorum. Çalışmak, emek harcamak en nihai amacımız ve hedefimiz." dedi.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Yaşam
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
FON SORUŞTURMASI GENİŞLİYOR
FON SORUŞTURMASI GENİŞLİYOR
Yedi şirketin tüm alım satım kayıtları istendi
10 BİN LİRADAN BAŞLIYOR!
10 BİN LİRADAN BAŞLIYOR!
Hangi ilçede kaç kiralık sosyal konut yapıldı?
CHP’DEN YAVAŞ’A AÇIK KAPI
CHP’DEN YAVAŞ’A AÇIK KAPI
"Bugünden yarının hesabı yapılmaz"
FİTCH'TEN TÜRKİYE TAHMİNLERİ!
FİTCH'TEN TÜRKİYE TAHMİNLERİ!
Yıl sonunda dolar ve enflasyon ne kadar olacak?
'ABD'NİN YERİNDE ANKARA VAR'
'ABD'NİN YERİNDE ANKARA VAR'
The Economist'ten ses getirecek Türkiye analizi!
'ACI İÇİNDE GALİBİYET'
'ACI İÇİNDE GALİBİYET'
Türkiye-Fransa maçı sonrası manşetlerde 2 isim var
3 DÖNEM TRANSFER YASAĞI
3 DÖNEM TRANSFER YASAĞI
Fenerbahçe ceza sebebini açıkladı
ÜLKEYİ SEL VURDU!
ÜLKEYİ SEL VURDU!
Hayat durdu! Sokaklar nehre döndü, araçlar gömüldü
İŞÇİYE KÜFRETTİ, KARAR ÇIKTI
İŞÇİYE KÜFRETTİ, KARAR ÇIKTI
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar
İŞLEM HACMİ DÜŞTÜ!
İŞLEM HACMİ DÜŞTÜ!
İşte para girişi ve çıkışı olan hisseler
'İSRAİL, ANKARA'DAN KORKAR'
'İSRAİL, ANKARA'DAN KORKAR'
Yunan muhalefetinden ezber bozan Türkiye çağrısı!
MONTELLA ASLINDA KAYBETMEDİ
MONTELLA ASLINDA KAYBETMEDİ
Fransızlar, millilerimizin mağlubiyetini değerlendirdi
KİRACILARI İLGİLENDİRİYOR
KİRACILARI İLGİLENDİRİYOR
Habersiz tahliye edene kötü haber: ‘6 aylık kira’ detayı
DUŞ ALMIYOR, EVDEN ÇIKMIYOR
DUŞ ALMIYOR, EVDEN ÇIKMIYOR
Türkiye'nin konuştuğu Barış Özbay'dan kötü haber
"BİZİM SEVGİMİZ BAŞKA"
Gözü gibi bakıyor, 6 güvercinin değeri dudak uçuklatıyor
'O ANDA TÜM GEÇMİŞİM GİTTİ'
'O ANDA TÜM GEÇMİŞİM GİTTİ'
Roberto Carlos servetini bir gecede kaybetmiş!
YÜREKLER AĞZA GELDİ
YÜREKLER AĞZA GELDİ
Boğazına yemek kaçtı! Mehmet Şef'ten ilk müdahale...
GÜNDOĞAN YOLCU
GÜNDOĞAN YOLCU
Sarı kırmızılılarda transfer hareketliliği
MECLİS'İ İŞARET ETTİ
MECLİS'İ İŞARET ETTİ
Numan Kurtulmuş'tan erken seçim açıklaması
2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Netanyahu'nun otelinin dibindeki rögardan çıkmışlardı!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Malatya'ya 4 milyar TL'lik yatırım!
Malatya'ya 4 milyar TL'lik yatırım!
Kaydet
Türkiye maçı sonrası Fransa'da manşetlerde Mbappe ve Zidane var:
Mbappe ve Zidane, Fransa'da manşetlerde: Acı içinde
Kaydet
Türkiye’nin elektrik kurulu gücünde yenilenebilirin payı artıyor
Türkiye’nin elektrik kurulu gücünde yenilenebilirin payı artıyor
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.