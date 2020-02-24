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Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında kaptan pilot bugün adliyeye sevk edilecek
24.02.2020 - 12:23 | Son Güncelleme: 24.02.2020 - 12:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Üç kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, uçağın kaptan pilotunun hastanede ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadesi alınıyor. Kaptan pilot M.A.’nın bugün hastaneden taburcu olacağı ve adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Sabiha Gökçen'deki uçak kazası,
683623 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/683623.aspx
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