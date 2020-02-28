İstanbul Deniz Otobüsleri’nin (İDO) iptal ettiği seferler: 07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 08:00 Bursa- Büyükçekmece.
İDO’nun bazı seferleri iptal edildi
28.02.2020 - 08:52 | Son Güncelleme: 28.02.2020 - 09:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları deniz ulaşımında aksamalara neden olmaya devam ediyor. Hava muhalefeti dolayısıyla İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) bazı seferlerinin iptal olduğunu açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : ido seferleri,
684548 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/684548.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER