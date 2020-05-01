Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde Van-Yüksekova karayolunun Yeni Köprü mevkiinde heyelan meydana geldi. Yağışlı hava nedeniyle tonlarca ağırlıktaki kaya ve toprak karayolunu kapattı. Can ve mal kaybının yaşanmazken, kapanan kara yolunun açılması için çalışma başlatıldı.
Van-Yüksekova karayolunda heyelan
01.05.2020 - 20:06 | Son Güncelleme: 01.05.2020 - 20:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van-Yüksekova karayolu heyelan düşmesi sonucu ulaşıma kapandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : van,yüksekova,heyelan,
700937 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/700937.aspx
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