Dün yağan yağmur ardından aniden dolu yağışı başladı. Yağan dolu ilçeye 18 kilometre uzaklıkta bulunan Yaprakbaşı ve 22 km uzaklıkta bulunan Köksalan köylerinde bulunan ekinlere zarar verdi, ayrıca aşırı rüzgar ilçede bulunan Birê köyündeki ağaçları kırıp devirdi.
Dolu ekinlere büyük zarar verdi
03.05.2020 - 18:24 | Son Güncelleme: 03.05.2020 - 18:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır Çınar ilçesinde bulunan Köksalan ve Yaprakbaşı köylerinde etkili olan dolu yağışı tarlalarda bulunan ekinlere zarar verdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : dolu,ekin,zarar,
701357 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/701357.aspx
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