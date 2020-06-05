Gaziantep Şehitkamil Büyük Pınar Mahallesi ve 2. Organize Sanayi Bölgesindeki 2 ayrı iş yerinden hırsızlık yapan ve güvenlik kameralarına yansıyan 1 şüpheli Gaziantep Emniyeti Asayiş şube müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.
Önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı
05.06.2020 - 18:49 | Son Güncelleme: 05.06.2020 - 18:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep’te 2 iş yerinden hırsızlık yapan ve güvenlik kamerasının kaydettiği şüpheli yakalandı.
Etiketler : gaziantep,
709140 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/709140.aspx
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