Bakırköy Taşhan Caddesindeki köprü altında hafriyat kamyonu seyir halindeyken yol çöktü. Çökme sonucu kamyon devrildi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda ölen veya yaralanan olmadığı öğrenildi.
Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Bakırköy'de yol çöktü: Hafriyat kamyonu devrildi
02.07.2020 - 13:30 | Son Güncelleme: 02.07.2020 - 13:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakırköy'de bir hafriyat kamyonu seyir halindeyken yol çöktü. Çökme sonucu hafriyat kamyonu devrildi.
Bakırköy Taşhan Caddesindeki köprü altında hafriyat kamyonu seyir halindeyken yol çöktü. Çökme sonucu kamyon devrildi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda ölen veya yaralanan olmadığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : kamyon,kaza,Bakırköy kaza,
715117 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/715117.aspx
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