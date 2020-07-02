Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakırköy Taşhan Caddesindeki köprü altında hafriyat kamyonu seyir halindeyken yol çöktü. Çökme sonucu kamyon devrildi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda ölen veya yaralanan olmadığı öğrenildi.



Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.