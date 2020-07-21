Edinilen bilgiye göre yangın ilçeye bağlı Sığacık Akkum mevkisinde meydana geldi. Henüz tespit edilemeyen sebepten çıkan yangın için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğünün 2 helikopter ve 4 arazözle müdahale ettiği yangının söndürülme çalışmaları sürüyor.