Edinilen bilgiye göre yangın ilçeye bağlı Sığacık Akkum mevkisinde meydana geldi. Henüz tespit edilemeyen sebepten çıkan yangın için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğünün 2 helikopter ve 4 arazözle müdahale ettiği yangının söndürülme çalışmaları sürüyor.
İzmir'de korkutan orman yangını
21.07.2020 - 15:04 | Son Güncelleme: 21.07.2020 - 15:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'in Seferihisar ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : İzmir,
719644 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/719644.aspx
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