Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre yangın ilçeye bağlı Sığacık Akkum mevkisinde meydana geldi. Henüz tespit edilemeyen sebepten çıkan yangın için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğünün 2 helikopter ve 4 arazözle müdahale ettiği yangının söndürülme çalışmaları sürüyor.