Küçükhıdır Mahallesi kırsalında tarla sulaması yapan bir vatandaş, dere kenarında yüzen canlıyı görünce şaşkına döndü. O anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen vatandaş, deredeki hayvanın su samuru olduğunu ifade etti. Derede bir süre yüzen su samuru gözden kayboldu.
Tekirdağ’da görülen su samuru şaşırttı
01.08.2020 - 20:52 | Son Güncelleme: 01.08.2020 - 20:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir derede nesli tehlike altında bulunan su samuru görüldü.
Etiketler : Tekirdağ,
722116 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/722116.aspx
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