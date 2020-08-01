Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küçükhıdır Mahallesi kırsalında tarla sulaması yapan bir vatandaş, dere kenarında yüzen canlıyı görünce şaşkına döndü. O anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen vatandaş, deredeki hayvanın su samuru olduğunu ifade etti. Derede bir süre yüzen su samuru gözden kayboldu.