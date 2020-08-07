Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yaşanan silahlı tartışmadan bir polis ayağından yaralandı. Yaralı olarak kaçmaya çalışan saldırgan da, silahıyla birlikte yakalandı. Hastaneye kaldırılan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Denizli'de silahlı saldırı: 1'i polis 2 yaralı
07.08.2020 - 17:16 | Son Güncelleme: 07.08.2020 - 17:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yaşanan silahlı tartışmadan bir polis ayağından yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : denizli,polis,saldırı,yaralı,
723424 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/723424.aspx
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