Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yaşanan silahlı tartışmadan bir polis ayağından yaralandı. Yaralı olarak kaçmaya çalışan saldırgan da, silahıyla birlikte yakalandı. Hastaneye kaldırılan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.