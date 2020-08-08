Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yolcunun otobüse binmesini beklerken yaptığı harekete önce şaşıran sonra da kızan şoför, araçtan inerek arkasından bağırıp tepki gösterdi.

Bu anlar güvenlik saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken izleyenleri güldürdü.