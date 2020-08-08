Yolcunun otobüse binmesini beklerken yaptığı harekete önce şaşıran sonra da kızan şoför, araçtan inerek arkasından bağırıp tepki gösterdi.
Bu anlar güvenlik saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken izleyenleri güldürdü.
Tepki çeken hareket! Durdurduğu otobüse binmedi bakın ne yaptı
08.08.2020 - 17:48 | Son Güncelleme: 08.08.2020 - 17:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir genç, el kaldırarak durdurduğu otobüse binecekmiş gibi adım atıp eğilip ayakkabını bağladıktan sonra arkasını dönüp gitti.
Yolcunun otobüse binmesini beklerken yaptığı harekete önce şaşıran sonra da kızan şoför, araçtan inerek arkasından bağırıp tepki gösterdi.
Etiketler : mersin,otobüs,şoför,tepki,
723655 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/723655.aspx
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