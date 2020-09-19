Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Yeşilırmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 yaşındaki Ali Okur evinde ölü olarak bulundu. Ali Okur'un ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Okur'un kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.