Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Yeşilırmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 yaşındaki Ali Okur evinde ölü olarak bulundu. Ali Okur'un ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Okur'un kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.
Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu
19.09.2020 - 14:40 | Son Güncelleme: 19.09.2020 - 14:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da bir kişi evinde ölü olarak bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Samsun,şüpheli ölüm,
732999 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/732999.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER