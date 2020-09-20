Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AFAD verilerine göre, Malatya’nın Hekimhan ile Pütürge ilçelerinde 19 Eylül Cumartesi saat 14.30 ile 20 Eylül Pazar günü saat 14.30 arasındaki 24 saatte 14 deprem yaşandı. En yüksek şiddetli deprem ise bugün saat 08.45’te meydana gelen 3,8 şiddetindeki deprem oldu.