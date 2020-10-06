Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer mevki Edirne istikametinde tır ile kamyonet çarpıştı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır ile kamyonet çarpıştı
06.10.2020 - 17:17 | Son Güncelleme: 06.10.2020 - 17:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer mevki Edirne istikametinde tır ile kamyonet çarpıştı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : kuzey marmara otoyolu,trafik kazası,
737001 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/737001.aspx
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