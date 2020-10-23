Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan kurul üyeleri Covid-19 salgını nedeniyle testi pozitif çıkan ve temaslı kişilerin adreslerini karantina altına aldı.

Adıyaman merkez ve köylerinde 128 adres için karantina kararı alındı.