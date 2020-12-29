Suriye’nin Halep kentinin kuzey kırsalında bulunan Soran kasabasında, 3. Kolordu'daki Levant Cephesi'ne bağlı Milli Ordu mensubu Abu Khaled al-Homsi’nni aracına yerleştirilen bomba patladı. Patlama sonucu al-Homsi ile oğlu yaralanırken, araç alev alev yandı.