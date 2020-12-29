Suriye’nin Halep kentinin kuzey kırsalında bulunan Soran kasabasında, 3. Kolordu'daki Levant Cephesi'ne bağlı Milli Ordu mensubu Abu Khaled al-Homsi’nni aracına yerleştirilen bomba patladı. Patlama sonucu al-Homsi ile oğlu yaralanırken, araç alev alev yandı.
Suriye’de bombalı saldırı: 2 yaralı
29.12.2020 - 12:50 | Son Güncelleme: 29.12.2020 - 12:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’de Milli Ordu mensubu Abu Khaled al-Homsi’nin aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu al-Homsi ve oğlu yaralandı.
Etiketler : Suriye,
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