Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan 5 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan hırsızlık suçundan 5 ayrı dosyadan 17 yıl hapis cezası olan F.Ç tutuklanarak cezaevine gönderildi.