Edinilen bilgiye göre, Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan 5 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan hırsızlık suçundan 5 ayrı dosyadan 17 yıl hapis cezası olan F.Ç tutuklanarak cezaevine gönderildi.
17 yıl hapis cezası bulunan azılı hırsız yakalandı
08.01.2021 - 20:49 | Son Güncelleme: 08.01.2021 - 20:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aydın’da polis ekiplerinin yaptığı operasyonda hırsızlık suçundan 17 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Etiketler : hırsız,yakalandı,
758524 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/758524.aspx
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