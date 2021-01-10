Valilikten yapılan açıklamada, Doğançam Mahallesi'ndeki bazı kişilerin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu mahalle için İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca karantina kararı alındığı bildirildi.
Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı
10.01.2021 - 18:36 | Son Güncelleme: 10.01.2021 - 18:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Doğançam Mahallesi'nde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Etiketler : balıkesir,korona,karantina,
759001 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/759001.aspx
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