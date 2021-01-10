Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamada, Doğançam Mahallesi'ndeki bazı kişilerin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu mahalle için İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca karantina kararı alındığı bildirildi.