Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul'da öğlen saatlerinde, 2021 yılının ilk karı yağmaya başladı. Sulu kar şeklinde başlayan yağışlar, İstanbul'un yüksek kesimlerinde şiddetini artırarak yağmaya devam ediyor.
İstanbul'a yılın ilk karı düştü
14.01.2021 - 13:50 | Son Güncelleme: 14.01.2021 - 13:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul'da kar yağışı başladı. Sulu kar şeklinde başlayan yağış, şiddetini arttırarak devam ediyor.
Kaynak: iHA
Etiketler : yılın ilk karı,
759911 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/759911.aspx
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