İstanbul'da dün öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı Anadolu Yakasında gece boyu şiddetini arttırarak devam etti. Kentim birçok noktasında etkili olan kar yağışında sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar araçlarıyla yavaş yavaş ilerleyebildi.
İstanbul'da kar yağışı sürerken sürücüler zor anlar yaşadı
17.01.2021 - 07:15 | Son Güncelleme: 17.01.2021 - 07:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da dün başlayan kar yağışı Anadolu Yakasında gece boyu yoğun bir şekilde devam etti. Sabah işe gitmek için yola düşen bazı sürücüler kar yağışı nedeniyle yavaş yavaş ilerleyebildi
Etiketler : istanbul kar,karyağışı,
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