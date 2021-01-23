Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ, yarın Gökçeada'dan saat 08.00'de ve Kabatepe'den saat 10.00'da gerçekleştirilmesi planlanan seferlerin yapılamayacağını açıkladı.
Kabatepe-Gökçeada feribot hattında yarın yapılacak 2 sefer iptal edildi
23.01.2021 - 20:36 | Son Güncelleme: 23.01.2021 - 20:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kuzey Ege'de etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılacak bazı seferler iptal edildi.
Etiketler : Kabatepe-Gökçeada,
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