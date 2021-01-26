Edinilen bilgiye göre, Demre ilçesi Kömürlük Sahili açıklarında saat 12.00 sıralarında hortum çıktı. Denizde girdap oluşturan hortum, yaklaşık 5 dakika boyunca etkisini hissettirdi. Kıyıya inmeden açıkta gözlerden kaybolan hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Antalya'da korkutan hortum
26.01.2021 - 15:37 | Son Güncelleme: 26.01.2021 - 15:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya’nın Demre ilçesi açıklarında çıkan hortum vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Antalya,hortum,
762896 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/762896.aspx
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