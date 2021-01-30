Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçeye bağlı Belenli köyünde gök gürültülü sağanak sırasında Aşağı Yenicami'nin minaresine yıldırım düştü. Yıkılan minareden etrafa dağılan beton parçaları çevredeki evlere zarar verdi. Minarenin şerefesinden çıkan demir kapı, elektrik tellerini kopardı, köyde elektrikler kesildi. Minarenin külahının caminin çatısına düşmesi sonucu hasar oluştu. Olay yerine gelen Jandarma ekipleri, caminin etrafında önlem alındı.

Köy Muhtarı Yalçın Akgün, AA muhabirine, ölü veya yaralının olmadığını söyledi. Minarenin yıkıldığını görünce jandarma ekiplerini aradığını belirten Akgün, "Teller zarar gördüğünden köy elektriksiz kaldı. Çok şükür kimsenin canına bir zarar gelmedi." dedi.