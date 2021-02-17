Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu ay, evsiz ve kimsesizler için kullanılmak üzere konaklama projesi ve aşevi hizmeti için toplam 55 Milyon TL kaynak aktarıldığını açıkladı.