Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu ay, evsiz ve kimsesizler için kullanılmak üzere konaklama projesi ve aşevi hizmeti için toplam 55 Milyon TL kaynak aktarıldığını açıkladı.
Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalar
17.02.2021 - 10:23 | Son Güncelleme: 17.02.2021 - 10:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu ay, evsiz ve kimsesizler için kullanılmak üzere konaklama projesi ve aşevi hizmeti için toplam 55 Milyon TL kaynak aktarıldığını açıkladı.
Etiketler : Zehra Zümrüt Selçuk,
768317 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/768317.aspx
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