Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Geyve ilçesi Orhaniye Mahallesinde akraba ziyareti sonrasında korona virüs vak’a sayışında artış yaşandı. Ziyaret sonucunda yaşanan vak’a artışı ve kümeleşme sebebi ile 7 evin 7 gün süre ile karantina altına alındığı öğrenildi.