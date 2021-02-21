Edinilen bilgilere göre, Geyve ilçesi Orhaniye Mahallesinde akraba ziyareti sonrasında korona virüs vak’a sayışında artış yaşandı. Ziyaret sonucunda yaşanan vak’a artışı ve kümeleşme sebebi ile 7 evin 7 gün süre ile karantina altına alındığı öğrenildi.
Sakarya'da akraba ziyareti pahalıya patladı: 7 ev karantinada
21.02.2021 - 01:31 | Son Güncelleme: 21.02.2021 - 01:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakarya’nın Geyve ilçesinde akraba ziyareti kaynaklı vak’a artışı neticesinde 7 ev 7 gün süre ile karantina altına alındı.
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769220 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/769220.aspx
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