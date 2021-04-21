Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kent merkezine bağlı Ömerağa, Otbiçen ve Mesedibi ile Göle ilçesinin Yavuzlar, Gedik, Çayırbaşı ve Esenyayla köylerinde şiddetli rüzgar bazı ev ve ahırların çatısına zarar verdi. AFAD ekipleri, bu köylerde hasar tespit çalışması başlattı.