Kent merkezine bağlı Ömerağa, Otbiçen ve Mesedibi ile Göle ilçesinin Yavuzlar, Gedik, Çayırbaşı ve Esenyayla köylerinde şiddetli rüzgar bazı ev ve ahırların çatısına zarar verdi. AFAD ekipleri, bu köylerde hasar tespit çalışması başlattı.
Ardahan'da şiddetli rüzgar bazı ev ve ahırların çatısına zarar verdi
21.04.2021 - 21:24 | Son Güncelleme: 21.04.2021 - 21:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ardahan'da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Etiketler : ardahan,rüzgar,haberler,
784648 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/784648.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER