Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 14.41'de ve 7,06 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 32,45 kilometre olarak ölçüldü.