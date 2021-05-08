Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 14.41'de ve 7,06 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 32,45 kilometre olarak ölçüldü.