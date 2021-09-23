Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manken Şevval Şahin’in sevgilisi olan ve Kerem Kamışlı’yı denize atmasıyla tanınan 32 yaşındaki yazılım mühendisi Yiğit Marcus Aral, Taksim’de evine giderken kendisine yaklaşan 3 kişinin saldırısına uğradı. Sözlü tartışma sonrası koşarak kurtulmaya Aral’ı çelme takılarak yere düşüren saldırganlar dakikalarca tekme ve yumruklarla öldüresiyle dövdü.

Saldırının ardından şahıslar olay yerinden kaçarken, neye uğradığını şaşıran Aral ise çevredeki vatandaşlar tarafından yerden kaldırıldı.

SALDIRGANLAR KAÇARKEN GÜVEN TİMLERİNE YAKALANDI

Öte yandan olay sonrası koşarak kaçmaya çalışan 3 şüpheli, o esnada bölgede devriye gezen İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliği ekipleri tarafından durduruldu. Ekipler tarafından sorgulanan şahıslar, sokakta kavga ettiklerini ve bu yüzden kaçtıklarını söyledi. Çevrede çalışma yapan güven timleri, hemen yan sokakta Aral ile karşılaştı. Aral’ın evine gittiği esnada tanımadığı 3 kişi tarafından saldırıya uğradığını ifade etti.

“KEREM’İN AZMETTİRDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM”

Bunun üzerine Ahmet Ç. (22), Bünyamin K. (22) ve Abdurrahman K. (19) güven timleri tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen saldırganların ifadesi alınarak “kasten yaralama” suçundan adli işlem yapıldı.

Polis ekipleri tarafından ifadesi alınan Yiğit Marcus Aral ise, “Evime gidiyordum yanıma yaklaşan şahıslar ‘Kerem’in selamı var’ diyerek saldırdı. Kerem’in azmettirdiğini düşünüyorum” dediği öğrenildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR

İşlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 saldırgan, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"KEREM KAMIŞLI'YI DENİZE ATMIŞTI"

Şevval Şahin, Aral ile 2 yıl önce yollarını ayırdığını duyurmuş, ayrılığın ardından Üsküdar'daki bir restoranda iş adamı Kerem Kamışlı ile yemek yerken, mekanı Yiğit Marcus Aral basmış ve Kerem Kamışlı'yı denize atmıştı. Aral hakkında, "Olası kastla adam öldürmeye teşebbüs", "tehdit", "özel hayata ilişkin görüntüleri ve sesleri ifşa etmek" ve "hakaret" suçlarından 22 yıl 9 aydan 34 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle dava açılmıştı.

Aral'ın Kamışlı'yı denize atması sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu...

Şeyma Subaşı, Şevval Şahin'e destek çıktı: Kıskanç bir milletiz Şeyma Subaşı, katıldığı bir programda kendisine yöneltilen sorulara verdiği cevaplarla gündem olan Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin'e destek çıktı. Subaşı, "Şevval çok güzel bir kız çok güzel yerlere gelecek. Şevval hiç takılma ve üzülme. Arkandayım her zaman arkadaşım" dedi.

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'yı yaka paça denize attılar Muğla'da iki korumasının karıştığı ve sokağa da taşan bıçaklı kavgayı ayırmak isteyen ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, bir grup tarafından denize atıldı.