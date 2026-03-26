Erzurum'da korkutan bir deprem meydana geldi!
Erzurum'da merkez üssü Dereboğazı olan 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli depreme ilişkin son detayları paylaştı.
Yaşam 53 dk önce
Erzurum'un Dereboğazı ilçesinde 3,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
- Deprem, Erzurum Dereboğazı merkezli olarak saat 19:25'te yaşandı.
- Kandilli Rasathanesi'ne göre sarsıntının derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi.
- AFAD, depremin büyüklüğünü 3,2 ve derinliğini 12,08 kilometre olarak duyurdu.
- Yapılan ilk değerlendirmelere göre şu an için herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Erzurum'da 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi verilerine göre; Erzurum Dereboğazı merkezli olmak üzere saat 19:25'de 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi.
AFAD'da depremin büyüklüğünü 3,2 ve derinliği 12,08 kilometre olarak açıkladı.
Deprem sonrası yapılan ilk değerlendirmelere göre; şu an için kent merkezi başta olmak üzere herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
