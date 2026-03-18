Dünya genelinde her yıl yaklaşık 1 milyon kişinin ölümüne neden olan karaciğer hastalığına karşı uzman isim uyardı. Prof. Dr. Şinasi Sevmiş “Hastalık genellikle yorgunluk, iştahsızlık ve kilo kaybı gibi genel şikâyetlerle kendini gösterebilir. Bazı genetik geçişli hastalıklar, metabolik hastalıklar ve aflatoksin gibi toksik maddelere maruziyet de karaciğer kanserine yol açabilir” dedi.

Karaciğer kanserinin çoğu zaman siroz zemininde geliştiğini belirten Prof. Dr. Şinasi Sevmiş, karaciğer kanserinin önemli bir sağlık sorunu olduğuna dikkat çekti.

Karaciğerde görülen tümörlerin büyük bölümünün başka organlardan yayılan kanserler olduğunu söyleyen Prof. Dr. Sevmiş, karaciğer tümörlerinin büyük kısmı mide, bağırsak, pankreas, meme ve akciğer gibi organlardan yayılım sonucu ortaya çıktığını işaret etti.

Sevmiş, "En önemli hedef siroz gelişimini engellemektir. Bunun için alkol tüketiminden kaçınılmalı, Hepatit B ve C enfeksiyonlarına karşı önlem alınmalıdır. Hepatit B aşısı bu noktada son derece etkilidir" dedi.

Her yıl 1 milyon kişi ölüyor! Belirti vermeden ilerleyen sinsi hastalık

“SİROZ ÖNEMLİ RİSK FAKTÖRÜ”

Dünya genelinde her yıl yaklaşık 1 milyon kişiye karaciğer kanseri tanısı konulduğunu vurgulayan Prof. Dr. Sevmiş, şöyle konuştu:

Vakaların yaklaşık yüzde 80’i siroz hastalarında görülmektedir. Özellikle Hepatit B ve hepatit C’ye bağlı siroz önemli risk faktörüdür. Bunun dışında bazı genetik geçişli hastalıklar, metabolik hastalıklar ve aflatoksin gibi toksik maddelere maruziyet de karaciğer kanserine yol açabilmektedir.

BELİRTİLERİ NELER?

Prof. Dr. Sevmiş, karaciğer kanserinin erken dönemde belirti vermeyebileceğini söyleyerek, şöyle uyardı:

Hastalık genellikle yorgunluk, iştahsızlık ve kilo kaybı gibi genel şikâyetlerle kendini gösterebilir. Karnın sağ üst kısmında ağrı ve siroz hastalarında ani genel durum bozulması da önemli uyarı işaretleridir.

DÜZENLİ TAKİP ÖNEMLİ

Sevmiş, risk grubundaki kişilerin düzenli kontrollerini aksatmaması gerektiğini vurgulayarak "Özellikle siroz hastaları ultrasonografi ile düzenli olarak takip edilmelidir. Bilgisayarlı tomografi, MR ve bazı kan testleri de tanıda kullanılmaktadır. AFP adlı tümör belirtecinin takibi, erken evrede tümör saptanmasına yardımcı olabilir" dedi.

“ÖNLENEBİLİR"

Karaciğer kanserinin büyük ölçüde önlenebilir bir hastalık olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Sevmiş, "En önemli hedef siroz gelişimini engellemektir. Bunun için alkol tüketiminden kaçınılmalı, hepatit B ve C enfeksiyonlarına karşı önlem alınmalıdır. Hepatit B aşısı bu noktada son derece etkilidir" diye belirtti.

“SONUÇLARI AĞIR OLABİLİR"

Tedavi edilmeyen karaciğer kanserinin seyrinin oldukça kötü olduğunu belirten Prof. Dr. Sevmiş, “Belirti vermeye başlayan tümörlerin büyük kısmı cerrahi olarak çıkarılabilecek evreyi geçmiş oluyor. Cerrahi uygulanabilen hastalarda ortalama hayat süresi uzarken, tedavi edilemeyen hastalarda bu süre ne yazık ki aylarla sınırlı kalabiliyor" dedi.

