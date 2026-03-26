İstanbul Esenyurt'ta çöpe giden serveti, belediye ve emniyet ekiplerinin titiz çalışması kurtardı. Yanlışlıkla atılan ve içerisinde 1 milyon 200 bin TL değerinde altın bulunan paket, atık tesisindeki hummalı aramalar sonucu bulundu. Ekiplerin kepçe ve elle yaptığı ayrıştırma sayesinde ulaşılan 26 adet tam altın ve 2 adet yarım altın, emniyet güçleri eşliğinde tutanakla Suriye uyruklu sahibine eksiksiz şekilde teslim edildi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşayan Suriye uyruklu Faraj Mustafa, içerisinde yüklü miktarda altın bulunan bir paketi yanlışlıkla çöpe attıklarını fark edip durumu Esenyurt Belediyesine bildirdi.

RESMEN SAMANLIKTA İĞNE ARADILAR

İhbar üzerine atık toplama tesisine giden belediye ekipleri, çöp kamyonlarından Silivri'ye gönderilmek üzere tıra yüklenen atıkları boşaltarak titiz bir arama çalışması başlattı. Kepçeler yardımıyla yapılan ayrıştırma işleminin ardından ekipler, vatandaşla birlikte elle arama gerçekleştirdi. Yoğun çalışmalar sonucunda altınların sarılı olduğu bez parçasına ulaşıldı.

26 ADET TAM VE 2 ADET YARIM ALTIN BULUNDU

Paketin içerisinden yaklaşık 1 milyon 200 bin TL değerinde 26 adet tam altın ve 2 adet yarım altın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince tutanak altına alınan altınlar, sahibine eksiksiz şekilde teslim edildi.

"HEPSİNDEN ALLAH RAZI OLSUN"

Yaşadığı büyük panik sonrası altınlarına kavuşan Faraj Mustafa, belediye ve emniyet ekiplerine teşekkür ederek, "Zabıta ekipleriyle birlikte olay yerine geldik. Polisler de çok yardımcı oldu. Hepsinden Allah razı olsun." dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası