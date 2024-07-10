İzmir'de korkutan deprem! AFAD ve Kandilli'den ilk veriler

İzmir'in Urla ilçesi açıkları İzmir Körfezi'nde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Aktif deprem kuşağında yer alan Türkiye'nin dört bir yanı sallanmaya devam ediyor. Malatya'da meydana gelen deprem, 'asrın felaketi'ni yaşayanları yeniden korkuturken, bir sarsıntı da Ege'de yaşandı.

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İZMİR 3,5 İLE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Urla ilçesi açıklarında İzmir Körfezi'de 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD, saat 22.16'da meydana gelen depremin derinliğini 7.11 kilometre olarak açıkladı. Sarsıntının ardından herhangi bir olumsuz ihbarda bulunulmadı.

KANDİLLİ 3,6 DEDİ

Kandilli Rasathanesi ise İzmir Körfezi'nde meydana gelen depremin büyüklüğünü 3,6 olarak açıkladı. Sarsıntının ise yerin 5.2 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.