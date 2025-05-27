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Haberler > Yaşam > Karadeniz’in yöresel lezzetleri arasında yer alıyor… Önce sarması yapıldı, şimdi ise kansere umut oldu

Karadeniz’in yöresel lezzetleri arasında yer alıyor… Önce sarması yapıldı, şimdi ise kansere umut oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Karadeniz’in unutulmuş geleneksel lezzetlerinden biri olan fındık yaprağı sarması, yeniden mutfaklarda yerini almaya başlarken, yapılan bilimsel çalışmalar bu bitkinin yalnızca kültürel bir değer değil, aynı zamanda kansere karşı etkili doğal bir savaşçı olduğunu ortaya koyuyor.

Yıllar boyunca yalnızca ticari bir ürün olarak anılan fındığın yaprakları da yeniden keşfediliyor. Giresun’un Piraziz ilçesinde, yerel halk tarafından mayıs ayında toplanan taze fındık yaprakları, geleneksel tariflerle sarma yapımında kullanılıyor. Bu lezzetin yeniden mutfaklara kazandırılmasında öncü rol üstlenen Piraziz Yerel Eylem Grubu Derneği (PİRYEG), unutulmaya yüz tutmuş yemek kültürünü yalnızca canlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda sağlıklı beslenme açısından da yeni kapılar aralıyor.

Karadeniz’in yöresel lezzetleri arasında yer alıyor… Önce sarması yapıldı, şimdi ise kansere umut oldu - 1. Resim

"UÇ YAPRAKLARI TOPLAYIP SICAK SUDA HAŞLIYORUZ"

Fındık yaprağı sarmasını ilçede yaşayan 85 yaşındaki bir kadından öğrendiğini ifade eden PİRYEG üyesi Demet Öztürk, "Fındıkla uğraşırken bir teyzem bana ‘Mayıs geldi, fındık yaprağı sarması saracağını' söylemesi üzerine ilgimi çektiği için öğrendim. Meğer yıllardır yapılıyor, ama unutulmuş. Uç yaprakları toplayıp sıcak suda haşlıyoruz, klasik iç harçla sarıp pişiriyoruz. Üzerine limon sıkıldığında asma yaprağından ayırt etmek neredeyse imkânsız oluyor" dedi.

Karadeniz’in yöresel lezzetleri arasında yer alıyor… Önce sarması yapıldı, şimdi ise kansere umut oldu - 2. Resim

Fındık yaprağının geleneksel kullanımının çok ötesine geçen yönünü olduğunu belirten Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Çebi, yürüttükleri laboratuvar araştırmalarında fındık yaprağından elde edilen ekstraktların antikanser etkilerini gözlemlediklerini açıkladı.

Karadeniz’in yöresel lezzetleri arasında yer alıyor… Önce sarması yapıldı, şimdi ise kansere umut oldu - 3. Resim

Prof. Dr. Çebi,"Çalışmalarımızda meme ve akciğer kanseri hücrelerine karşı, fındık yaprağının hem ethanol hem de metanol ekstraktlarının hücre öldürücü etkiler gösterdiğini ortaya koyduk. Yaprakta, kemoterapötik etkiye sahip doğal bir bileşen olan ‘paklitaksele" benzer maddeler bulundu. Bu da fındık yaprağının alternatif bir antikanser ajan olarak araştırılabileceğini gösteriyor" diye konuştu.

Karadeniz’in yöresel lezzetleri arasında yer alıyor… Önce sarması yapıldı, şimdi ise kansere umut oldu - 4. Resim

"FINDIK YAPRAĞI SARMASI ARTIK SADECE BİR BESİN DEĞİL"

Fındık yaprağındaki antikanser maddenin ilaç formuna dönüştürülmesi için projelerin de olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ayşegül Çebi, "Bilindiği gibi paklitaksel, porsuk ağacı denilen bir ağaçtan üretilmektedir. Bu madde de daha sonradan ilaç formuna dönüştürüldü. Belki alternatif bir kaynak olarak kullanılabilir mi diye yola çıktık. Şuan bu konuda çalışma yapmak için projelerimiz bulunmaktadır. Fındık yaprağı sarması artık sadece bir besin değil, umut vaat eden bir gelecek. Gerek içerdiği besin değerleriyle gerekse kansere karşı etkileriyle bu unutulmuş bir lezzet. Bundan sonraki çalışmalar ise kanser ilacı yapılması yönünde olacaktır. Bizim yaptığımız sadece bir başlangıçtır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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