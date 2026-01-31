Gaziantep'te yaklaşan Ramazan ayı öncesi baklava talepleri arttı. Kilosu 1.500 liradan başlayan baklavalar özellikle İsviçre, Norveç, Dubai gibi ülkelere de gönderiliyor.

Türk mutfağının en önemli tatlıları arasında yer alan ve adı Gaziantep ile özdeşleşen baklavada yaklaşan Ramazan ayı ve bayram için siparişler gelmeye başladı.

Kentte yaklaşık 30 yıldır baklavacılık yapan Ömer Kozan, Ramazan ayı ve bayram siparişlerinin şimdiden gelmeye başladığını ve talebe yetişebilmek için hazırlık yaptıklarını söyledi.

"YOĞUN TALEP BEKLİYORUZ"

Baklavaya talebin her zaman yüksek olduğunu ancak yaklaşan Ramazan ayı ve bayram öncesi talepte ciddi artış yaşandığını belirten Ömer Kozan Baklavaları işletme sahibi Ömer Kozan, "Ramazan ayı için baklava çalışmalarımıza başladık. Bu yıl Ramazan ayında talebin daha çok olmasını bekliyoruz. Hem ekip anlamında hem de üretim malzemeleri anlamında hazırlıklarımızı yapıyoruz. Şimdiden talep ve siparişler yavaş yavaş gelmeye başladı" dedi.

Gaziantep'te Ramazan ayında güllaç yerine baklavanın daha fazla tercih edildiğini de söyleyen Kozan, "Ramazan denince herkesin aklına tatlı olarak güllaç gelir. Gaziantep'te ise bu durum öyle değil. Gaziantep'te Ramazan denince tatlı olarak akla baklava gelir ve özellikle bayramda hemen hemen her evde baklava bulunur, ikram edilir. Bu da talebi arttıran unsurlardan" ifadelerini kullandı.

KİLOSU 1.500 TL'DEN BAŞLIYOR"

Baklava fiyatları ile ilgili de bilgi veren Kozan, "Baklava kilo fiyatlarımız çeşidine göre bin 500 TL'den başlıyor. Çeşidine ve özelliğine göre bu fiyatlar 2 bin TL'ye kadar çıkıyor" şeklinde konuştu.

"YURT DIŞINDA DA PEK ÇOK ÜLKEYE GÖNDERİYORUZ"

Gaziantep'te Türkiye'nin her iline, yurt dışında da pek çok ülkeye baklava gönderdiklerini söyleyen Ömer Kozan, "Gaziantep baklavasını Türkiye'nin her iline, yurt dışında da pek çok ülkeye gönderiyoruz. Türkiye içinde iline göre 18 saat içerisinde teslimatlar var. Bu iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Bursa gibi iller var. Diğer iller için de otobüs yada normal kargo ile hızlı gönderim yapıyoruz. Yurt dışında da özellikle İsviçre, Norveç, Dubai gibi ülkelere baklava gönderiyoruz. Zaten genel anlamda da Gaziantep baklavasına çok fazla talep var" diye konuştu.

