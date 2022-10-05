Sinire, strese, uykusuzluğa iyi geliyor... Gilaburu meyvesinin hasadı başladı

Sivas’ın Gemerek ilçesinde özellikle su kenarlarında bolca yetişen gilaburu meyvesi hasadı başlandı. Gilaburu, içerdiği yüksek orandaki vitamin ve mineraller sebebiyle sinir ve strese bağlı uykusuzluğa, kalp, damar hastalıklarına, ödem, ödeme bağlı şişkinliğe, kabızlık gibi bir çok rahatsızlığa iyi geliyor.

İSTER MEYVE OLARAK YE İSTER SUYUNU İÇ

Bu meyve halk arasında ise böbrek hastalıklarının tedavisinde ve böbrek taşının düşürülmesinde yaygın olarak kullanılıyor. Gilaburu direkt yenebiliyor ya da suyu içiliyor, reçeli, kompostosu yapılarak tüketiliyor.

İÇ ANADOLU'NUN HER YERİNDE YETİŞİYOR

Bölge halkından Mustafa Karakılıç, gilaburunun sağlığa çok iyi geldiğine inanıyor. Karakılıç “Bu meyve İç Anadolu Bölgesinde aşağı yukarı bütün bağ ve bahçelerde yetişir. Hasadı makas yardımıyla yapılıyor. Topladıktan sonra suda 20 gün bekletiyoruz. Sıkarak veya meyvesini yiyerek tüketebiliyoruz. Aynı zamanda marmelatını ve reçelini yapabiliyoruz. Bir çok hastalığa faydası var” diyor

2017'DE COĞRAFİ İŞARET ALDI

Sızır kasabasından Fevzi Göksu da şunları söylüyor: Gilaburu hasadına başladık. Çok değerli bir meyve. 2017'de Coğrafi İşaret aldı. Kışın turşusunu da yaparız. Sonra bu turşuları sıkarak suyunu içeriz. Böbrek taşlarına çok iyi geldiği söyleniyor. Su ne kadar çok olursa bu meyve de o kadar verimli oluyor.