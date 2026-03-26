Kayseri'de asayiş uygulaması sırasında durdurulan bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada sonuç alınamayınca hastaneye sevk edildi. Yapılan detaylı kontrolde, şahsın kulak kanalına gizlenmiş uyuşturucu madde doktor müdahalesiyle çıkarıldı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar), kent merkezinde gerçekleştirdikleri rutin asayiş uygulaması sırasında hareketlerinden şüphelendikleri 38 yaşındaki M.Ç.'yi durdurdu.

Şüphelinin üzerinde yapılan ilk kaba aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı ancak zanlının tedirgin tavırları ekiplerin dikkatinden kaçmadı.

Bu kadarına da pes! Uyuşturucuyu kulağında sakladı

UYUŞTURUCU KULAĞINDAN ÇIKTI

Durumun netleşmesi için polis nezaretinde Kayseri Devlet Hastanesi'ne götürülen şüpheli, burada detaylı bir sağlık kontrolünden geçirildi. Doktorların yaptığı muayene sonucunda M.Ç.'nin kulak kanalının içerisine yabancı cisimler gizlendiği saptandı. Yapılan hassas müdahale ile kulak yolundan iki parça halinde toplam 0,25 gram uyuşturucu madde çıkarıldı.

Uyuşturucuyu en akılalmaz yöntemlerden biriyle gizlemeye çalışan zanlı, hastanedeki işlemlerinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüpheli hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Olay, uyuşturucu tacirlerinin yakalanmamak için başvurduğu yöntemlerin ulaştığı boyutu bir kez daha gözler önüne serdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası