Bir süre önce Türkiye'deki çeşitli bölgelerden Hatay'ın Kırıkhan ilçesine gönderilen komando birlikleri zırhlı araçlarla Gaziantep'e doğru hareket etti. Güvenlik önlemleri altında yola çıkan komandoların Şanlıurfa sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.