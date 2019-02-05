Bir süre önce Türkiye'deki çeşitli bölgelerden Hatay'ın Kırıkhan ilçesine gönderilen komando birlikleri zırhlı araçlarla Gaziantep'e doğru hareket etti. Güvenlik önlemleri altında yola çıkan komandoların Şanlıurfa sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Suriye sınırına komando sevkiyatı
05.02.2019 - 15:47 | Son Güncelleme: 05.02.2019 - 15:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : Suriye,komando,sınır noktası,
602595 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/602595.aspx
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