Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trump, İran yönetimine atfen, “40 yıllık yolsuzluk, baskı ve terör. İran’daki rejim sadece 40 yıllık bir başarısızlık üretti. İran halkı daha parlak bir geleceği hak ediyor” ifadesini kullandı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da Beyaz Saray’ın Twitter hesabından paylaşılan video mesajında İran yönetimini açıktan tehdit etti. İran’ın kendi halkını ve bölgesindeki ülkeleri “terörize” ettiğini savunan Bolton, “İran, kürenin her yerindeki insanların gözünü korkutmak için hala nükleer silahlar elde etme peşinde” değerlendirmesinde bulundu. Trump’a cevabı İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif verdi: “ABD’nin 40 yıldır izlediği politika başarısızlıkla sonuçalndı. ABD’nin başarısız politikalarını gözden geçirme zamanı geldi.”