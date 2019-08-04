Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi ile sivil muhalif koalisyon arasında ortak geçiş yönetimini başlatacak anayasa bildirisinin ön anlaşması imzalandı.
Sudan'da ortak geçiş yönetiminin ön anlaşması imzalandı
04.08.2019 - 14:28 | Son Güncelleme: 04.08.2019 - 14:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi ile sivil muhalif koalisyon arasında ortak geçiş yönetimini başlatacak anayasa bildirisinin ön anlaşması imzalandı.
Kaynak: AA
Etiketler : sudan,
641673 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/641673.aspx
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