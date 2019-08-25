Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün de Meclis’te bayrak belirlendi. Yukarıdan aşağıya zeminde yeşil, beyaz ve kırmızı üç renkten oluşan bayrağın ortasında sarı hilal ve yıldız, altında ise soldan sağa kılıç resmi bulunuyor.