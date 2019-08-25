Dün de Meclis’te bayrak belirlendi. Yukarıdan aşağıya zeminde yeşil, beyaz ve kırmızı üç renkten oluşan bayrağın ortasında sarı hilal ve yıldız, altında ise soldan sağa kılıç resmi bulunuyor.
Yeni Moro’ya yeni bayrak
25.08.2019 - 02:59 | Son Güncelleme: 25.08.2019 - 03:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Filipinler’in güneyinde yaşayan Moro Müslümanları, referandum sonrası ocak ayında özerkliğini ilan etti.
Etiketler : bayrak,habeler,moro,
646125 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/646125.aspx
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