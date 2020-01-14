Libya’da Halife Hafter yanlısı Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, "ateşkesin sona erdiğini, savaşın devam edeceğini" duyurdu.
Hafter yanlısı Salih, 'ateşkesin sona erdiğini, savaşın devam edeceğini' duyurdu
14.01.2020 - 23:58 | Son Güncelleme: 15.01.2020 - 00:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Libya’da Halife Hafter yanlısı Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, "ateşkesin sona erdiğini, savaşın devam edeceğini" duyurdu.
Etiketler : Libya,hafter,
675119 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/675119.aspx
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