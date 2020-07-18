Pazartesi günü hastanede tedavi altına alınan 59 yaşındaki Mandela, virüse yenik düştü. Annesinin yanına gömülen Zindzi Mandela da babası gibi ırkçılık ile yıllarca mücadele etmişti. Irkçı Apartheid rejimine karşı verdiği mücadele ile Güney Afrika’da simge hâline gelmişti.
Irkçıları yendi koronaya yenildi
18.07.2020 - 07:03 | Son Güncelleme: 18.07.2020 - 07:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Güney Afrika’nın ilk siyahi Devlet Başkanı Nelson Mandela’nın kızı Zindzi Mandela, koronavirüse yakalananlar arasına katıldı.
Etiketler : nelson mandela,nelson mandela kızı,
718893 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/718893.aspx
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