Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pazartesi günü hastanede tedavi altına alınan 59 yaşındaki Mandela, virüse yenik düştü. Annesinin yanına gömülen Zindzi Mandela da babası gibi ırkçılık ile yıllarca mücadele etmişti. Irkçı Apartheid rejimine karşı verdiği mücadele ile Güney Afrika’da simge hâline gelmişti.