Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afrin’de patlayıcı yüklü araç infilak ettirildi. Patlamada en az 3 sivilin yaralandığı ve durumlarının ağır olduğu ifade edildi. Olay yerine giden sivil savunma ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.