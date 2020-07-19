Afrin’de patlayıcı yüklü araç infilak ettirildi. Patlamada en az 3 sivilin yaralandığı ve durumlarının ağır olduğu ifade edildi. Olay yerine giden sivil savunma ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.
Afrin’de patlama: 3 yaralı
19.07.2020 - 12:40 | Son Güncelleme: 19.07.2020 - 12:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'nin Afrin ilçesinde patlayıcı yerleştirilen bir aracın infilak ettirilmesi sonucu en az 3 sivilin yaralandığı belirtildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Afrin,patlama,saldırı,
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