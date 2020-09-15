Bu adım ABD'nin Batı Trakya'daki ilk tatbikatı olacak. Yunan medyasının haberine göre, ortak tatbikatı Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ile Avrupa kanadında görev yapan ABD’li üst düzey komutanların izleyeceği ifade edildi.