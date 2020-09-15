Bu adım ABD'nin Batı Trakya'daki ilk tatbikatı olacak. Yunan medyasının haberine göre, ortak tatbikatı Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ile Avrupa kanadında görev yapan ABD’li üst düzey komutanların izleyeceği ifade edildi.
ABD ile Yunanistan'dan B. Trakya'da tepki çeken tatbikat
15.09.2020 - 05:32 | Son Güncelleme: 15.09.2020 - 05:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile anlaşma imzalayan ABD'nin Yunanistan ile Batı Trakya’da Türklerin yoğun olarak yaşadığı İskerçe Kayalar’da askerî tatbikat yapacağı öğrenildi.
Etiketler : yunanistan,abd,
731947 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/731947.aspx
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