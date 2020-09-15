Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu adım ABD'nin Batı Trakya'daki ilk tatbikatı olacak. Yunan medyasının haberine göre, ortak tatbikatı Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ile Avrupa kanadında görev yapan ABD’li üst düzey komutanların izleyeceği ifade edildi.