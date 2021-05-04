Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Salgından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da 402 bin 110 vakanın kaydedildiği 30 Nisan, salgının başından bu yana günlük en fazla vakanın tespit edildiği gün olarak kayda geçmişti.

Diğer yandan, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, 30 Nisan'ı takip eden 1, 2 ve 3 Mayıs'ta sırasıyla 392 bin 562, 370 bin 59 ve 355 bin 828 vaka tespit edildi.

Günlük kaydedilen vakalarda düşüş görülse de uzmanlar, test sayılarındaki yetersizliğin ve Kovid-19 teşhisi konulmadan evinde yaşamını yitirenlerin kayıtlara geçmeyişinin bu düşüşe neden olduğu görüşünde.

Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının belirtilerden çok daha yüksek olduğunu ifade ediyor.

Oksijen ve aşı sorunu

Hint medyasındaki haberlere göre, Kovid-19 vakalarındaki artışın yanı sıra tıbbi oksijen ve aşı sıkıntısı nedeniyle sağlık sisteminde sorunlar baş gösterdi.

Oksijen sıkıntısı nedeniyle birçok hastanenin acil yardım çağrısı yaptığı başkent Yeni Delhi, oksijen kıtlığında ilk sırada yer alıyor.

Delhi'nin yanı sıra birçok kentteki hastanelerde de oksijen sorunu nedeniyle hastaların tedavisinde zorluk yaşanıyor.

Delhi yönetimi, oksijen nakli için ordudan yardım istedi

Delhi Başbakan Yardımcısı Manish Sisodia, merkezi hükümetin başkent için belirlediği oksijen kotasını artırdığını belirtti.

Sisodia, vakaların artmasıyla hasta yataklarının sayısını da arttırdıklarını ve bu nedenle de oksijen kotasındaki artışa rağmen hastanelerde hala oksijen sıkıntısı yaşandığını ifade etti.

Oksijen nakli konusunda acil desteğe ihtiyaç duyduklarını söyleyen Sisodia, bunun için ordu, merkezi hükümet ve özel sektör gibi farklı kaynaklardan yardım istediklerini kaydetti.

Hint uzmanlar, ülkede yüzlerce ton tıbbi oksijen üretilmesine rağmen bunun dağıtımı konusundaki eksiklikler nedeniyle hastanelerde sıkıntı yaşandığı görüşünde.

Aşı

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan Hindistan'da aşılama kampanyasının başlatıldığı 16 Ocak'tan bu yana 158 milyon 932 bin 921 doz aşı yapılsa da kampanya henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Halkın ortalama yüzde 11'ine Kovid-19 aşısının ilk dozu, yaklaşık yüzde 2'sine de iki doz uygulandı.

Dünyanın en büyük aşı üreticisi Hindistan Serum Enstitüsünün Üst Yöneticisi (CEO) Adar Poonawalla, dün Financial Times gazetesine verdiği röportajda, aşı sıkıntısı olduğu ve bunun birkaç ay süreceği uyarısında bulundu.

14 eyalette günlük vaka sayısı 10 binin üzerinde

Hindistan'ın günlük en yüksek vaka sayısının kayda geçtiği bazı eyaletlerde günlük Kovid-19 tespit edilen kişi sayısında kısmi düşüş görüldü.

Ülkede en çok vakanın kaydedildiği Maharaştra eyaletinde bir aydan sonra ilk kez günlük kaydedilen vaka sayısı 50 binin altına düştü. Son 24 saatte 48 bin 621 vakanın tespit edildiği Maharaştra'da toplam vaka sayısı 4 milyon 771 bin 22'ye yükseldi.

Söz konusu düşüşe rağmen 14 eyaletteki günlük vaka sayısı 10 bini geçmiş durumda. Bu eyaletler şöyle:

Karnataka (44 bin 438), Uttar Pradeş (29 bin 52), Kerala (26 bin 11), Tamil Nadu (20 bin 952), Andra Pradeş (18 bin 972), Delhi (18 bin 43), Batı Bengal (17 bin 501), Racastan (17 bin 296), Çattisgarh (15 bin 274), Haryana (12 bin 885), Gucarat (12 bin 820), Madhya Pradeş (12 bin 62) ve Bihar (11 bin 407).

Günlük can kaybı sayısının yüzde 73'ü 10 eyaletten

Hindistan'ın 10 eyaletindeki günlük can kaybı sayısı, ülke genelindeki Kovid-19 kaynaklı günlük ölü sayısının yüzde 73'ünü oluşturuyor.

567 kişinin son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Maharaştra, ülkedeki en yüksek ölüm sayısının kaydedildiği eyalet konumunda bulunuyor.

Son 24 saatte en yüksek ölü sayısının kayda geçtiği eyaletler ise şöyle:

Delhi (448), Uttar Pradeş (285), Çattisgarh (266), Karnataka (239), Pencap (155), Racastan (154), Haryana (140), Gucarat (140), Jharkhand (129).

Hindistan Sağlık Bakanlığına göre, son günlerde ülke genelindeki günlük ölü sayısında düşüş var.

Muhalefetten tam kapanma çağrısı

Muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresi Partisi lideri Rahul Gandhi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hükümetin Kovid-19 ile mücadele konusunda etkin davranmadığını belirtti.

Gandhi, "Şu an Kovid-19'un yayılmasını durdurmanın tek yolu tam kapanma. Hükümetin eylemsizliği birçok insanı öldürüyor." ifadelerini kullandı.

Hükümetin stratejisindeki eksiklikler nedeniyle salgınla mücadelede tek çözümün tam kapanma olduğunu vurgulayan Gandhi, hükümetin, virüsün bu aşamaya gelmesinde büyük rol oynadığını savundu.

Gandhi, "Hindistan'a karşı bir suç işlendi." dedi.

Kriket Ligi'ne ara verildi

Hindistan Kriket Kontrol Kurulundan yapılan açıklamada, Kriket Premier Ligi'nde yer alan bazı takımlardaki oyuncular ve personelde tespit edilen Kovid-19 vakalarında artış olduğu belirtildi.

Açıklamada, bunun üzerine bu yıl yapılacak Kriket Premier Ligi karşılaşmalarının süresiz ertelendiği ifade edildi.

Hindistan'da bugüne kadar 20 milyon 282 bin 833 vaka kaydedilirken 222 bin 408 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.