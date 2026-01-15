ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırdığı operasyonda öldürülen Kübalı askerlerin cenazeleri ülkelerine götürüldü. Başkent Havana'da 3 Ocak'ta ABD'nin Venezuela'ya saldırısı esnasında yaşamını yitiren 32 Küba vatandaşı asker için halkın katılımıyla anma töreni düzenlendi.

ABD’nin Venezuela’ya yönelik 3 Ocak’ta düzenlediği operasyonda hayatını kaybeden 32 Kübalı askerin cenazesi resmi törenle başkent Havana’ya getirildi.

ABD’nin Venezuela’ya yönelik 3 Ocak’ta düzenlediği operasyonda farklı ülkelerden çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Operasyonda hayatını kaybeden 32 Kübalı askerin cenazesi bugün resmi törenle başkent Havana’ya getirildi. Kübalı askerler, Havana Havalimanı’nda trompet ve davulların çaldığı tören sırasında, uçaktan çıkarak 32 Kübalı subayın naaşlarını taşıyan sandıkları taşıdı. Askeri yetkililer de dahil binlerce Kübalı, Havana caddelerinde cenazeleri selamlamak üzere sıraya dizildi.

Küba'da ABD'nin saldırısında Venezuela'da hayatını kaybeden 32 kişi için anma töreni düzenlendi (AFP)

OPERASYONDA YARALANAN 12 KİŞİ DÜN GETİRİLMİŞTİ

Venezuela’dan gelen, aralarında tekerlekli sandalyede olanların da bulunduğu 12’den fazla yaralı, dün Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodrguez eşliğinde ülkeye getirilmişti. Yaralılar, İçişleri Bakanı Lazaro Alberto Alvarez ve Silahlı Kuvvetler Bakanı Alvaro Lopez Miera tarafından karşılanmıştı.

Küba'da ABD'nin saldırısında Venezuela'da hayatını kaybeden 32 kişi için anma töreni düzenlendi (AFP)

KÜBA HÜKÜMETİ 32 VATANDAŞININ ÖLDÜĞÜNÜ AÇIKLAMIŞTI

Küba hükümeti, 32 vatandaşının ABD’nin saldırıları ve Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşinin kaçırılması sırasında hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Havana yönetimi, hayatını kaybeden vatandaşları için 2 günlük yas ilan edildiğini ve cenaze töreninin ayrıntılarının daha sonra açıklanacağını duyurmuştu. Ölenlerin tamamının Küba silahlı kuvvetleri ve istihbarat teşkilatları mensupları olduğu belirtilmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

VENEZUELA’YA OPERASYON

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Ocak’ta Venezuela’nın başkenti Karakas’a bir askeri operasyon düzenlendiğini açıklamıştı. Operason sonucunda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi, ABD’ye kaçırılmıştı. Maduro ve eşi, 5 Ocak’ta uyuşturucu kaçakçılığı ve silah bulundurma suçlamalarıyla New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’ne çıkarılmıştı. Venezuela devlet başkanı, suçsuz olduğunu savunmuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası