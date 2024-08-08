Çin'de aşırı sıcaklar can kaybına neden oldu! 2 kişi hayatını kaybetti

Çin’de etkili olan sıcak hava dalgası can kaybına neden oldu. Sıcaklar nedeniyle 50'li ve 60'lı yaşlarında 2 kişi hayatını kaybetti.

Çin sıcak hava dalgasının etkisi altında zor günler geçiriyor. Modern tarihindeki en sıcak Temmuz ayını geçiren ve termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği ülkede 50'li ve 60'lı yaşlarında 2 kişi sıcak çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yetkililer, Yangtze Nehri'nin güneyindeki çoğu bölgede önümüzdeki 3 gün boyunca 37-39 derece sıcaklıkların etkili olacağını belirtirken, Anhui, Jiangsu ve Zhejiang eyaletlerinin bazı bölgelerinde ise sıcaklıkların 40 dereceyi aşacağını öngördü.

88 ACİL DURUM ÇAĞRISI ALINDI

Guangdong eyaletindeki 18 milyon nüfuslu Shenzhen şehrindeki acil servisler, 1-6 Ağustos tarihleri arasında sıcaklıkla ilgili rahatsızlıklardan dolayı 88 acil durum çağrısı aldıklarını açıkladı.